Terra Amara | quante puntate sono e quando finisce?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 4 luglio 2022) Su Canale 5 debutta una nuova serie tv turca, che porterà il pubblico indietro nel tempo, fino agli anni Settanta, per raccontare una storia d’amore ricca di colpi di scena.va in onda da lunedì 4 luglio 2022, alle 15:45. Ma daè composto? Va innanzitutto detto che, anche in questo caso, la durante degli episodi andato in onda in Turchia è differente rispetto a quello dell’edizione italiana, motivo per cui il totale dioriginale non è lo stesso di quello italiano. In Turchia, infatti,è composto da 141 episodi ciascuno della durata di 150 minuti. Come già avvenuto con altre serie, però, Mediaset ha deciso di dividere ogni episodio in tre parti, ciascuna della durata di ...