Social | merchandising e distribuzione biglietti | Coca-Cola global partner del Calcio Napoli | firmato l’accordo

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare oggi questaship, che ci lega ad un ‘brand love’ noto in tutto il mondo”. Cosi’ Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del, commentaannunciato tra il club partenopeo e, che portera’ l’azienda a essere al fianco del club, in qualita’ di“si inserisce nel percorso di espansione internazionale del nostro marchio: siamo quindi davvero felici di accogliereall’interno del nostro prestigioso network dii” La collaborazione prevede lo sviluppo di attivita’ di visibilita’ e di campagne a punto vendita, la produzione di contenuti ...

... la produzione di contenutie la distribuzione di biglietti per lo stadio ededicato. Da parte sua, Raluca Vlad, direttore marketing di Coca Cola Italia, ha espresso l'entusiasmo ...Tale collaborazione prevede attività di visibilità, produzione di contenutidedicato. ' Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership con un brand amato in tutto il ...la produzione di contenuti social e la distribuzione di biglietti per lo stadio e merchandising dedicato. Da parte sua, Raluca Vlad, direttore marketing di Coca Cola Italia, ha espresso l’entusiasmo ..."Siamo estremamente orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega ad un 'brand love' noto in tutto il mondo". (ANSA) ...