Simona Branchetti in lacrime | la telefonata-choc che la fa crollare in diretta su Canale 5

Il disastro sulla Marmolada, dove un ghiacciaio si è sciolto travolgendo sette persone (che sono morte). Altri dispersi, invece, si continuano a cercare. Tutto questo è stato al centro della puntata di lunedì mattina di Morning News (Canale Cinque), condotto da Simona Branchetti. La giornalista, che d'estate ha preso il posto della Panicucci, ha avuto in diretta una testimone oculare del disastro: si tratta di Elisa Dalvit, protagonista di una chiamata straziante. La Branchetti ha avuto difficoltà ad andare avanti: dolore e silenzi. Ma anche occhi lucidi. Ospite del talk c'è anche Mauro Corona (alpinista e scrittore noto televisivamente per le sue ospitate a #Cartabianca), che ha argomentato per cercare di capire si poteva evitare. Secondo Corona la tragedia non si poteva evitare.

