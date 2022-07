Rebel Wilson condivide una foto in costume da bagno: "Ingrassare non ti definisce" (Di lunedì 4 luglio 2022) Rebel Wilson ha scelto Instagram per condividere una foto in costume da bagno, dicendo ai suoi milioni di followers che 'prendere peso non definisce una persona'. Rebel Wilson si è recentemente aperta a proposito del suo recente aumento di peso: l'attrice, 42 anni, ha condiviso una foto di se stessa questo sabato mentre se ne sta in piedi vicino a una piscina con indosso un costume da bagno rosa e bianco. La Wilson, nella didascalia, ha aggiornato i suoi follower rivelando di essere ingrassata durante la sua ultima vacanza: "Ho appena notato che in vacanza ho messo su 3 kg, sono in un fantastico resort all-inclusive... ho completamente perso il controllo di me stessa". ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022)ha scelto Instagram perre unainda, dicendo ai suoi milioni di followers che 'prendere peso nonuna persona'.si è recentemente aperta a proposito del suo recente aumento di peso: l'attrice, 42 anni, ha condiviso unadi se stessa questo sabato mentre se ne sta in piedi vicino a una piscina con indosso undarosa e bianco. La, nella didascalia, ha aggiornato i suoi follower rivelando di essere ingrassata durante la sua ultima vacanza: "Ho appena notato che in vacanza ho messo su 3 kg, sono in un fantastico resort all-inclusive... ho completamente perso il controllo di me stessa". ...

