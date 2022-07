Marmolada | cosa si sa finora sul distacco | la cascata di ghiaccio e rocce a 300 km orari e due giorni di temperature record in vetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) La più grande tragedia sulle Alpi nell’era moderna. Sei vittime accertate, un numero destinato a crescere. Probabilmente fino a 30, perché i dispersi sarebbero venti e le possibilità di ritrovare qualcuno in vita sono considerate effimere dai soccorritori. Che, a causa del rischio di nuovi crolli per l’instabilità del saracco e delle alte, al momento non possono operare sul terreno. Tanto che nella notte sono stati utilizzati solo i droni dotati di termocamera e toccherà ai meteorologi stabilire in mattinata se l’evoluzione del clima permetterà di tornare sulledella. Ecco tutto quello che si sadella strage causata daldi un ampio fronte di ghiacciaio, quasi inalla montagna. Quanti sono i dispersi? Il numero è via via cresciuto con il ...