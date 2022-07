“L’ex Pupa e quello di Amici si sono fidanzati” Bomba gossip | beccati a baciarsi in strada

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 luglio 2022) Riki, nuova fidanzata ède Lae il secchione. Ormai dubbi non ce ne, visto che l’informatissimo Whoopsee, in esclusiva assoluta, è stato in grado di beccarli a Milano in atteggiamenti intimi e anche mentre si baciano. La passione è definitivamente scoppiata e smentire questa notizia sarà praticamente impossibile. Novità importantissima nella vita privata del cantante, ex allievo didi Maria De Filippi, che potrebbe a questo punto uscire definitivamente allo scoperto. Riki, nuova fidanzatade Lae il secchione. Intanto, si è parlato di Sissi e Dario di21 e della loro presunta crisi nelle scorse ore. Ma lui, attraverso il social network Instagram, ha postato una story nella quale ha confermato che la crisi sia priva di ogni ...