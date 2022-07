Le urla con cui i fratelli Bianchi hanno reagito alla sentenza di condanna all’ergastolo (Di lunedì 4 luglio 2022) “Una sentenza giusta”. Ha commentato così Armando Monteiro la pronuncia della sentenza in Corte d’Assise di Frosinone per l’omicidio del figlio 21enne Willy attraverso i suoi avvocati Vincenzo Galassi e Domenico Marzi. “Una sentenza ineccepibile in linea con le conclusioni del pm – hanno detto i due legali – che legge le pagine processuali con un rigore assoluto e anche un riconoscimento di qualità per quanto riguarda l’attività investigativa iniziale delle forze dell’ordine”. I giudici hanno condannato all’ergastolo i fratelli Bianchi (Marco e Gabriele). Gli altri due giovani coinvolti in quella rissa, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli sono stati condannati rispettivamente a 23 e 21 anni. Dai racconti dei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Unagiusta”. Ha commentato così Armando Monteiro la pronuncia dellain Corte d’Assise di Frosinone per l’omicidio del figlio 21enne Willy attraverso i suoi avvocati Vincenzo Galassi e Domenico Marzi. “Unaineccepibile in linea con le conclusioni del pm –detto i due legali – che legge le pagine processuali con un rigore assoluto e anche un riconoscimento di qualità per quanto riguarda l’attività investigativa iniziale delle forze dell’ordine”. I giudicito(Marco e Gabriele). Gli altri due giovani coinvolti in quella rissa, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli sono statiti rispettivamente a 23 e 21 anni. Dai racconti dei ...

