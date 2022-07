Lazio, altro ribaltone per la porta: scatto nella notte per Maximiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Ennesimo cambio di obiettivo per la Lazio nella ricerca di un portiere. Dopo lo stop per Carnesecchi, Vicario sembrava in pole fino a ieri sera,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Ennesimo cambio di obiettivo per laricerca di un portiere. Dopo lo stop per Carnesecchi, Vicario sembrava in pole fino a ieri sera,...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Portiere #Lazio: forte scatto di #Maximiano, ora #Vicario è in stand-by. L’uno esclude l’altro. #Provedel il prefer… - Antores_ : Comunque sotto gli aggiornamenti di mercato Lazio stanno più romanisti che altro.Dico io no,ma se sono tutti così p… - sportli26181512 : Lazio, altro ribaltone per la porta: scatto nella notte per Maximiano: Ennesimo cambio di obiettivo per la Lazio ne… - LALAZIOMIA : Lazio, altro ribaltone per la porta: scatto nella notte per Maximiano - Lorenzo24158431 : @JuventvsNews @AlfredoPedulla Non credo cambierà molto con Tare dentro o fuori la Lazio, indubbiamente ha sbagliato… -