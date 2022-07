Lapo Elkann furioso sui social | Dovrebbe vergognarsi come essere umano

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Elkann si è scagliato contro Nelson #Piquet - ennioelkins : @_Meli_P Lapo Elkann praticamente - Souleismo_ : RT @Souleismo_: Lapo Elkann può salvare due società miliardarie - sigma_tao : @lapoelkann_ @alfaromeoorlen las vegas nasce francesca un ricordo alla stomia del nonno thomas LAPO ELKANN COMPRA F… - sigma_tao : @lapoelkann_ @alfaromeoorlen italia FIAT nasce nel bar di anthony torino progetto KOSMODROMO la mole di santo anto… -

MOW

Per, 'una leggenda'. I suoi 4600 dipendenti dello stabilimento di Agordo, Belluno, scrivono sui social: 'Eri il nostro papà'. Quando aveva compiuto 80 anni, regalò ai suoi ottomila ...Non solo:, principale azionista dell'azienda, aveva già ripianato il bilancio investendo 25 milioni in cinque anni. Ora l'ulteriore intervento, per portare avanti un Piano di Risanamento ... Lapo Elkann furioso: “Dovrebbe vergognarsi come essere umano”. Ecco con chi ce l’ha L'annuncio si inserisce nelle attività previste dal piano di risanamento avviato lo scorso 15 giugno scorso e che prevede un significativo intervento da parte dell'azionista di riferimento Lapo Elkann ...Ventinove licenziamenti. Italia Independent Group, società quotata alla Borsa di Milano che opera nel campo dell'occhialeria e dei prodotti lifestyle, ha comunicato ai sindacati l'avvio di una procedu ...