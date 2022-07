In quest’epoca si può dire di tutto. Il problema, semmai, è che non ti fanno mai una pernacchia (Di lunedì 4 luglio 2022) Non riesco a capire come sia nato questo luogo comune del «non si può più dire niente»; quando, se c’è un problema evidente di quest’epoca, è che si può dire veramente tutto. Di tutti i temi in tutti i contesti: ieri Michele Serra scriveva nella sua Amaca che ormai Bolero è indistinguibile da Le Monde, le nozze Turci-Pascale le trovi sul rotocalco come sul quotidiano finanziario. (Anche perché fanno più clic delle notizie drammatiche, e chi fa i giornali deve pure far quadrare i conti, mentre noi gli facciamo la morale dal divano). Ma anche, e soprattutto, si può dire qualunque enormità, insensatezza, si può spacciare qualunque opinione inattrezzata per analisi del reale, e nessuno mai ti fa una pernacchia, che tu sia intervistato o ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 luglio 2022) Non riesco a capire come sia nato questo luogo comune del «non si può piùniente»; quando, se c’è unevidente di, è che si puòveramente. Di tutti i temi in tutti i contesti: ieri Michele Serra scriveva nella sua Amaca che ormai Bolero è indistinguibile da Le Monde, le nozze Turci-Pascale le trovi sul rotocalco come sul quotidiano finanziario. (Anche perchépiù clic delle notizie drammatiche, e chi fa i giornali deve pure far quadrare i conti, mentre noi gli facciamo la morale dal divano). Ma anche, e soprat, si puòqualunque enormità, insensatezza, si può spacciare qualunque opinione inattrezzata per analisi del reale, e nessuno mai ti fa una, che tu sia intervistato o ...

Olaffschimdvonb : @Avvenire_Nei In primis Dimostrare che il Gesù sia nato, e se così fosse distinguerlo da Giovanni di Gamala in Pere… - antoniodb69 : RT @DeShindig: Il tempo non si può riavvolgere ma l'uomo è sicuramente capace di regredire e in quest'epoca ci sono molti segnali di regres… - radiorock4 : RT @DeShindig: Il tempo non si può riavvolgere ma l'uomo è sicuramente capace di regredire e in quest'epoca ci sono molti segnali di regres… - g_l_morotti : RT @DeShindig: Il tempo non si può riavvolgere ma l'uomo è sicuramente capace di regredire e in quest'epoca ci sono molti segnali di regres… - DeShindig : Il tempo non si può riavvolgere ma l'uomo è sicuramente capace di regredire e in quest'epoca ci sono molti segnali… -

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 3 LUGLIO 2022/ Dati Min. Salute: +71.947 casi, 57 morti ... I DATI DI IERI Torna anche quest'oggi, domenica 3 luglio 2022, l'...isolamento per lavoratori essenziali"/ "Contagio ora non si può ...nemmeno stare completamente tranquilli e rilassati come nell'epoca ... Risultati scavi Falerii Novi ... di epoca romana. Anche in questo caso, l'area presentava un'...di scavo è stata finalmente portata a termine a giugno di quest'anno, ... Un esempio chiaro di come la sinergia tra istituzioni può portare ... Il Sole 24 ORE ... I DATI DI IERI Torna anche'oggi, domenica 3 luglio 2022, l'...isolamento per lavoratori essenziali"/ "Contagio ora non si...nemmeno stare completamente tranquilli e rilassati come nell'...... diromana. Anche in questo caso, l'area presentava un'...di scavo è stata finalmente portata a termine a giugno di'anno, ... Un esempio chiaro di come la sinergia tra istituzioniportare ... Indurain: «Il ciclismo di oggi è più stressante ma Pogacar può vincere 6 Tour»