Dune 2: inizieranno entro fine mese le riprese del kolossal di Villeneuve

Indicato per fine mese l'inizio delle riprese del seguito dell'adattamento del romanzo di Frank Herbert con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. Anche il Veneto, esattamente a Altivole (TV), luogo di riprese preliminari, mentre indicato a Budapest il centro di produzione principale. Centro principale di ripresa italiana sarà la tomba monumentale di Brion, ideata da Carlo Scarpa. Il film dovrebbe arrivare nei cinema tra più di un anno, a novembre 2023. La sceneggiatura di Dune 2, stando a Denis Villeneuve, il regista, è già pronta. In aggiunta al cast anche Léa Seydoux, star de "La vita di Adele". Ci resta ancora molto per vedere come il visionario regista canadese tessirà il fato della desertica Arrakis nel continuo della saga sul Kwisatz ...

