Il presuntodidel clan Cipriano di Bitonto (Bari), tra le 25 persone arrestate dai carabinieri, si sarebbe dovuto sposare oggi. L'arresto in carcere del pregiudicato Ottavio Di Cillo, 42enne di ...... sempre veloce e puntuale nelle consegne tanto che ilera conosciuto come 'Speedy', ma anche evitare di andare in altre zone per acquistare la, garanzia di privacy. L'arrestato ... Droga: fornitore clan barese in cella poche ore prima nozze Il presunto fornitore di droga del clan Cipriano di Bitonto (Bari), tra le 25 persone arrestate dai carabinieri, si sarebbe dovuto sposare oggi. (ANSA) ...Un'abitazione in zona Carignano, uno scooter sempre pronto per consegnare cocaina a domicilio, il cellulare utilizzato lo stretto necessario per fissare gli appuntamenti con i clienti 'selezionati': s ...