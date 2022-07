Pubblicità

gab72boa : RT @Gazzetta_it: De Ketelaere, Ziyech e Dybala? Ecco chi serve di più al #Milan - sportli26181512 : De Ketelaere, Ziyech e Dybala? Ecco chi serve di più a Pioli: De Ketelaere, Ziyech e Dybala? Ecco chi serve di più… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, tre (super) candidati per il ruolo di trequartista: casting ridotto a De Ketelaere, Dybala e Ziyech #calciomercato… - Gazzetta_it : De Ketelaere, Ziyech e Dybala? Ecco chi serve di più al #Milan - Gazzetta_it : Milan, tre (super) candidati per il ruolo di trequartista: casting ridotto a De Ketelaere, Dybala e Ziyech… -

Resta primaria la pista che porta a Charles Dedel Bruges; dal Chelsea potrebbe arrivare Hakim; si continua a lavorare su Paulo Dybala, parametro zero in cerca di squadra. Tutti e ..."L'immaginazione governa il mondo", diceva Napoleone Bonaparte, francese come Giroud, sconfitto in Russia come Rebic, mancino come Theo. E allora, che si aggiunga un po' di immaginazione a questo ...Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa: il programma del Diavolo è davvero ambio e c’è voglia di farsi trovare pronti già da subito. Anche la dirigenza è attesa oggi al primo allename ...Milan, due rinforzi sulla trequarti Il sogno della squadra di mercato rossonera è infatti quello di regalare a Stefano Pioli non uno ma due rinforzi dietro la punta, come racconta la Gazzetta dello S ...