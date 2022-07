Crollo sulla Marmolada | 8 morti e 8 feriti Soccorso alpino | dispersi scendono a 15 | 4 in salvo Draghi diretto a Canazei

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. In corso verifiche sulle targhe di vetture ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. Il Papa: “Prego per le vittime, si rispetti la natura”

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - Francescabacci4 : RT @neXtquotidiano: “Quel che è successo sulla #Marmolada ha un colpevole”, l’accusa di Mario #Tozzi - PES_PoA : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Governo è… -

Quattro persone recuperate vive, 8 i corpi riportati alla luce, e 15 dispersi. È il bilancio deldi un enorme blocco di ghiaccio su un gruppo di alpinistiMarmolada. Il conteggio delle vittime sembra purtroppo destinato a salire, considerato il numero di dispersi, 15. I morti ...... Erik Lavevaz, in un messaggio di vicinanza inviato al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e al Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per la tragedia avvenuta...Tra il pomeriggio e la serata di oggi previsti episodi temporaleschi sull'arco alpino e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e ...Marmolada Srl ha chiuso i propri impianti di risalita che con tre funivie concatenate portano da Malga Ciapela prima in zona Banc, poi sul Serauta e quindi a Punta Rocca. «Siamo sconvolti ...