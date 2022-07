Uomini e Donne, nuovi rumor su Matteo Ranieri e Valeria Cardone: “Non si sentono da settimane, persone vicine alla coppia fanno sapere che…” (Di domenica 3 luglio 2022) La storia fra Matteo Ranieri e Valeria Cardone è (stato) vero amore o (era) solo un calesse? Fin dalla scelta del tronista di Uomini e Donne diversi rumor hanno investito la coppia. Molti fan hanno notato dopo poche settimane la presenza sui loro profili social di foto di coppia tratte solo da shooting o servizi fotografici. Nessun momento di vita quotidiana condiviso, così come sono sempre state piuttosto rare le dichiarazioni d’amore o le frasi sdolcinate dell’uno verso l’altro. Un rapporto vissuto con discrezione e al riparo dai riflettori, sebbene si siano conosciuti in uno studio televisivo o fra i due si è rotto qualcosa? La distanza non li ha aiutati, e secondo le indiscrezioni sempre più ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 luglio 2022) La storia fraè (stato) vero amore o (era) solo un calesse? Fin dscelta del tronista didiversihanno investito la. Molti fan hanno notato dopo pochela presenza sui loro profili social di foto ditratte solo da shooting o servizi fotografici. Nessun momento di vita quotidiana condiviso, così come sono sempre state piuttosto rare le dichiarazioni d’amore o le frasi sdolcinate dell’uno verso l’altro. Un rapporto vissuto con discrezione e al riparo dai riflettori, sebbene si siano conosciuti in uno studio televisivo o fra i due si è rotto qualcosa? La distanza non li ha aiutati, e secondo le indiscrezioni sempre più ...

Pubblicità

ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - rubio_chef : Donne che emulano il fallimentare modello degli uomini, neri che ambiscono a essere suprematisti bianchi, indigenti… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - nicolini_luigi : RT @Peach_Proff: Alla 'gente' infastidisce di più che siano due donne a sposarsi piuttosto che due uomini. Cioè quando si sposò T. Ferro (i… - IlWeggenteAlex : RT @rubio_chef: Donne che emulano il fallimentare modello degli uomini, neri che ambiscono a essere suprematisti bianchi, indigenti che inv… -