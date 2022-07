Si attende la fumata bianca per Ostigard

(Di domenica 3 luglio 2022) Il Napoli sempre più deciso su, operazione ormai in dirittura d’arrivo. Il difensore norvegese del Brighton, che l’anno scorso ha giocato in prestito al Genoa,ha già dato il suo totale assenso all’operazione. La scelta è ricaduta su di lui nel ballottaggio con Casale del Verona e ora ci saranno da mettere a posto gli ultimi dettagli dell'operazione con il club inglese. La prossima sarà la settimana decisiva per chiudere la trattativa.

... si va in maniera decisa verso labianca. Ostigard sarà il quarto centrale: in rosa ci sono ... Dries Mertens che si è svincolato a parametro zero dal Napolisviluppi su quello che sarà il ...Un messaggio confermato anche dall'agente di Radu, Florin Manea, che ha contribuito a convincere Dragusin ad accettare il Grifone: sisolo labianca definitiva, ma nell'ormai prossimo ... Calciomercato Lazio, Romagnoli attende: Acerbi blocca la fumata bianca MILANO (ITALPRESS) - Alla fine la tanto attesa fumata bianca è arrivata. A pochi minuti dalla scadenza del contratto, Paolo Maldini, uscendo dalla sede del Milan, ha confermato l'avvenuto accordo per ...Zaniolo-Juve, il calciatore ha detto sì e vuole trasferirsi a Torino: da limare la distanza tra la richiesta della Roma e l’offerta bianconera ...