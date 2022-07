Paolo Nutini ritorna in Italia a luglio con 8 appuntamenti sold out (Di domenica 3 luglio 2022) A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio, Paolo Nutini pubblica il suo nuovo e quarto album in studio dal titolo ‘Last Night In The Bittersweet” disponibile dal 1 luglio, su etichetta Atlantic Records: l’artista si prepara a ritornare in Italia con otto appuntamenti sold out. Nutini sarà impegnato questa estate in un tour che lo vedrà protagonista come headliner in Festival come il Festival TRNSMT e Victorious e di due grandi show all’aperto a Bristol e Belfast (Nutini ha inoltre partecipato al grande show di Liam Gallagher al Knebworth Park). Il LAST NIGHT IN THE BITTERSWEET Tour farà tappa anche in Italia con una serie di date organizzate da Live Nation.Il tour ha fatto registrare subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio,pubblica il suo nuovo e quarto album in studio dal titolo ‘Last Night In The Bittersweet” disponibile dal 1, su etichetta Atlantic Records: l’artista si prepara are incon ottoout.sarà impegnato questa estate in un tour che lo vedrà protagonista come headliner in Festival come il Festival TRNSMT e Victorious e di due grandi show all’aperto a Bristol e Belfast (ha inoltre partecipato al grande show di Liam Gallagher al Knebworth Park). Il LAST NIGHT IN THE BITTERSWEET Tour farà tappa anche incon una serie di date organizzate da Live Nation.Il tour ha fatto registrare subito ...

Pubblicità

poiricominciare : RT @tetedeboiss: Se qualcuno vende un BIGLIETTO PARTERRE per il concerto di PAOLO NUTINI A ROMA il 19 luglio mi faccia sapere per favore !!… - venti4ore : Dopo sette anni Paolo Nutini in concerto in Toscana al Pistoia Blues Festival - la__Roscia : Ci provo: qualcuna/o con un biglietto in più per Paolo Nutini a Gardone Riviera? - flazia24 : RT @IlContiAndrea: #PaoloNutini senza filtri con la disperazione e l’amore. Cita Tarantino e attacca la politica: “Maiali e politici si sca… - tetedeboiss : Se qualcuno vende un BIGLIETTO PARTERRE per il concerto di PAOLO NUTINI A ROMA il 19 luglio mi faccia sapere per fa… -