Ora di religione a scuola: a Bergamo il 23,57% degli studenti dice di no (Di domenica 3 luglio 2022) Il dado è tratto: il 9 Giugno scorso Uaar (Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti) e gli aderenti alla campagna #datibenecomune hanno reso disponibili, per la prima volta, i dati ministeriali che rivelano la percentuale di studenti che decidono di non avvalersi dell'ora di religione cattolica nelle scuole. Questa scelta cresce con l'età, infatti passa dal 10,59% nelle scuole dell'infanzia al 19,76% nelle superiori. Focalizzandoci su una prospettiva provinciale, il tasso più alto è Firenze (36,67%), mentre la Bergamasca si posiziona nella top 20 con una percentuale del 23,57% (in Lombardia il primato è di Mantova con il 25,28%). In particolare gli istituti tecnici, professionali e i licei artistici raggiungono il quoziente più alto (quest'ultimo con il 28,44%) di "laicità" nelle aule italiane.

