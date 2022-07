Milan, Leao festeggia il compleanno di Maignan: “Un grazie non basta fratello mio” (Di domenica 3 luglio 2022) Giornata di festeggiamenti per il portiere del Milan Mike Maignan. A celebrare il ventisettesimo compleanno del francese è stato anche il compagno di squadra Rafael Leao che, attraverso una Instagram story, lo ha ringraziato per quanto fatto nell’ultima stagione: “Quello che ho fatto nella scorsa stagione è stato anche per quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo… Un grazie non basta fratello mio. Lunga vita fratello”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Giornata dimenti per il portiere delMike. A celebrare il ventisettesimodel francese è stato anche il compagno di squadra Rafaelche, attraverso una Instagram story, lo ha ringraziato per quanto fatto nell’ultima stagione: “Quello che ho fatto nella scorsa stagione è stato anche per quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo… Unnonmio. Lunga vita”. SportFace.

