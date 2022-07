Marmolada | una tragedia figlia dei cambiamenti climatici

Pubblicità

fffitalia : La tragedia della #Marmolada è una tragedia #climatica . Cosa accadrà nei prossimi 10 anni, se la situazione è già… - Agenzia_Ansa : Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: 'Un disastro inimmaginabile. Sono state tra… - ilpost : Almeno 5 persone sono morte a causa del crollo di una porzione di ghiacciaio nella Marmolada, il più alto gruppo mo… - Cinzia242 : RT @A_LisaCorrado: #Marmolada Una frana travolge diverse cordate di alpinisti. In 6 hanno perso la vita, 8 feriti, numerosi dispersi. Le te… - libellula58 : RT @DalilaAdrower: Io la #Marmolada non la commento. Purtroppo ci saranno tante tragedie come questa. E alluvioni e uragani e tutti gli ev… -

Le immagini girate col drone mostrano a distanza il punto esatto del crollo della porzione di ghiacciaio che ha travolto almenodecina di persone. Video di Stefano De Nicolo / Local Team LEGGI L'ARTICOLO... "I ghiacciai oggi non sono più in equilibrio e quello sullaentro 20 anni sparirà per via dei cambiamenti climatici" Il distacco del seracco sullanon hasola motivazione ma ...Un seracco è un blocco di ghiaccio, in genere a forma di torre o pinnacolo, di dimensioni variabili, che può originarsi durante il movimento di un ghiacciaio in seguito alla formazione di crepacci in ...Il capo della Protezione civile del Trentino: “Un fiume di ghiaccio sceso per due chilometri”. La testimonianza: “Un boato impressionante”. Proprio ieri in vetta alla Marmolada, ossia a quota 3.343 me ...