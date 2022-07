L'impressionante colata di ghiaccio dalla Marmolada vista dagli escursionisti: in salvo per un soffio (Di domenica 3 luglio 2022) Questo impressionante video documenta da vicinissimo il crollo di ghiaccio sulla Marmolada: si vede la violenza e la velocità della colata che spazza via tutto. poco più in là, alcuni escursionisti in salita. (da il Corriere delle Alpi) Leggi su lastampa (Di domenica 3 luglio 2022) Questovideo documenta da vicinissimo il crollo disulla: si vede la violenza e la velocità dellache spazza via tutto. poco più in là, alcuniin salita. (da il Corriere delle Alpi)

