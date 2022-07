Il nome a sorpresa nel testamento di Del Vecchio, chi è Rocco Basilico: il giovane manager ottavo erede (Di domenica 3 luglio 2022) L’eredità del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio verrà divisa in parti uguali tra moglie e figli. Tra questi c’è anche di Rocco Basilico, 32 anni, primo figlio della moglie dell’imprenditore scomparso Nicoletta Zampillo avuto con il finanziere Paolo Basilico. Si tratta dell’ottavo erede che, come gli altri, avrà il 12.5 per cento delle quote. «È stata una proposta di mio marito quella di includere mio figlio Rocco nel testamento, e io ho accettato volentieri», ha detto Zampillo a Repubblica. A mancare, però, è il successore di Del Vecchio, pertanto sarà il consiglio d’amministrazione, con i figli, a delinearlo nei prossimi giorni. Il Cda, dopo aver ricontrollato che non vi siano lasciti testamentari in giro o lasciati a ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) L’eredità del fondatore di Luxottica Leonardo Delverrà divisa in parti uguali tra moglie e figli. Tra questi c’è anche di, 32 anni, primo figlio della moglie dell’imprenditore scomparso Nicoletta Zampillo avuto con il finanziere Paolo. Si tratta dell’che, come gli altri, avrà il 12.5 per cento delle quote. «È stata una proposta di mio marito quella di includere mio figlionel, e io ho accettato volentieri», ha detto Zampillo a Repubblica. A mancare, però, è il successore di Del, pertanto sarà il consiglio d’amministrazione, con i figli, a delinearlo nei prossimi giorni. Il Cda, dopo aver ricontrollato che non vi siano lasciti testamentari in giro o lasciati a ...

Pubblicità

RadioGoldAl : Giunta Abonante: ultimi nodi da sciogliere tra la quota Pd, Ivaldi e un nome a sorpresa - AngelaMariaMur : Arriverà una sorpresa a tutte le bambine che si porteranno il nome di VITTORIA .IN MEMORIA DELLA MIA CARA ZIA ,LA M… - ZonaBianconeri : RT @FrancescoGBa84: #calciomercato #DeLigt via dalla #Juventus e #DiMarzio fa un nome a sorpresa - AndreaCordobao : @musagete10 Io aspetto fine mercato per vedere che nome mettere ...non si sa mai qualche sorpresa - AndreaBuzzi2 : @MatthijsPog Mai trattato il favorito e kk del Napoli , Bremer favorita l Inter , Gabriel del arsenal,nome a sorpresa akaji -