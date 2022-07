Formula1, Silverstone è il Gran Premio di Carlos Sainz e della sua Ferrari (Di domenica 3 luglio 2022) La decima tappa del Mondiale di Formula1 2022 si conclude con la vittoria – prima del campionato – del pilota della Ferrari Carlos Sainz. Immensa soddisfazione per il club di Maranello e per il driver spagnolo che ha letteralmente conquistato il Gran Premio di Silverstone. Ha lottato per il primo posto lo spagnolo della Ferrari e dopo la prima pole position di stagione a Silverstone, la Ferrari di Carlos Sainz guadagna il podio. Una decima tappa del Gran Premio di Formula1 ricca di colpi di scena, alcuni anche importanti come il maxi-incidente che ha coinvolto quattro vetture proprio alla ... Leggi su velvetmag (Di domenica 3 luglio 2022) La decima tappa del Mondiale di2022 si conclude con la vittoria – prima del campionato – del pilota. Immensa soddisfazione per il club di Maranello e per il driver spagnolo che ha letteralmente conquistato ildi. Ha lottato per il primo posto lo spagnoloe dopo la prima pole position di stagione a, ladiguadagna il podio. Una decima tappa deldiricca di colpi di scena, alcuni anche importanti come il maxi-incidente che ha coinvolto quattro vetture proprio alla ...

