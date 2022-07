Crimini in famiglia: quando la casa non è un luogo sicuro (Di domenica 3 luglio 2022) La maggior parte degli omicidi nel nostro paese avviene all’interno delle mura familiari. La casa, un luogo dove sentirsi protetti e al sicuro, in molti casi è lo scenario di delitti efferati. Una brutta abitudine, porta a sfogare la proria frustrazione in casa e sono molte le vittime di Crimini commessi in famiglia. I danni non calcolati della pandemia Nei periodi di lockdown, è aumentato del 20% l’avvio di procedimenti giudiziari per maltrattamenti e Crimini in famiglia, secondo il procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna. La pandemia ha portato spiacevoli conseguenze. Un peggioramento dell’equilibrio psicologico dei membri di una famiglia. Le liti familiari sono in aumento e complice molto spesso è il fattore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) La maggior parte degli omicidi nel nostro paese avviene all’interno delle mura familiari. La, undove sentirsi protetti e al, in molti casi è lo scenario di delitti efferati. Una brutta abitudine, porta a sfogare la proria frustrazione ine sono molte le vittime dicommessi in. I danni non calcolati della pandemia Nei periodi di lockdown, è aumentato del 20% l’avvio di procedimenti giudiziari per maltrattamenti ein, secondo il procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna. La pandemia ha portato spiacevoli conseguenze. Un peggioramento dell’equilibrio psicologico dei membri di una. Le liti familiari sono in aumento e complice molto spesso è il fattore ...

