Pubblicità

repubblica : Covid, ammalarsi prima di partire fa paura: è corsa alle assicurazioni sui viaggi [di Michele Bocci] - infoitinterno : Covid e viaggi, tampone positivo prima di partire? La guida del Codacons per ottenere il rimborso - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, ammalarsi prima di partire fa paura: è corsa alle assicurazioni sui viaggi [di Michele Bocci] - Marilenapas : RT @repubblica: Covid, ammalarsi prima di partire fa paura: è corsa alle assicurazioni sui viaggi [di Michele Bocci] - infoitinterno : Voucher viaggi Covid: come usarli o chiedere il rimborso -

Questo vale anche per i casi di positività alche impediscono di usufruire di trasporti, ...alberghi e strutture ricettive è necessario contattare subito le strutture stesse o l'agenzia di...Vademecum "La situazione più chiara è quella deiaerei perché c'è una norma del codice della navigazione che prevede, nel caso in cui non si possa partire perché positivi alo per un'...Il Covid ha messo in pausa le nostre vite privandoci di tutti quei momenti di puro svago che, una volta, caratterizzavano la quotidianità. Ma finalmente, dopo oltre due anni, ci stiamo riappropriando ...Con la quinta ondata di Omicron e i contagi in risalita, un tampone positivo poco prima della partenza è sicuramente l'incubo più diffuso dei tanti che in questi giorni ...