Calcio, niente Coppa d’Africa nell’estate 2023: slittata all’inverno 2024 (Di domenica 3 luglio 2022) niente Coppa d’Africa nell’estate 2023. La Caf, federazione calcistica africana, ha deciso nella giornata di oggi di rimandare la competizione continentale che era prevista la prossima estate, facendola slittare direttamente nel gennaio 2024. Le motivazioni sarebbero da ricercare dal calendario assai ristretto a causa dei Mondiali del prossimo inverno in Qatar; a causa dello stop di un mese e mezzo da parte dei campionati nazionali, i giocatori africani avrebbero avuto poche settimane di pausa per potersi preparare alla Coppa d’Africa in programma in Costa d’Avorio. Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, ha commentato così la decisione in una conferenza stampa tenuta al termine di un summit in Marocco: “Le date ufficiali saranno comunicate ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022). La Caf, federazione calcistica africana, ha deciso nella giornata di oggi di rimandare la competizione continentale che era prevista la prossima estate, facendola slittare direttamente nel gennaio. Le motivazioni sarebbero da ricercare dal calendario assai ristretto a causa dei Mondiali del prossimo inverno in Qatar; a causa dello stop di un mese e mezzo da parte dei campionati nazionali, i giocatori africani avrebbero avuto poche settimane di pausa per potersi preparare allain programma in Costa d’Avorio. Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, ha commentato così la decisione in una conferenza stampa tenuta al termine di un summit in Marocco: “Le date ufficiali saranno comunicate ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Leao, rinnovo complicato. Il Milan è a un bivio: strappo alla regola o niente rialzi? - vikyperrella88 : @tuttonapoli Ma quando mai repubblica ha capito qualcosa di calcio? Non capiscono niente vuoi vede che iniziano mo con il calcio ?! E jaaa - Katia69193323 : @Gianfranco_juve @RobertoRovelli3 Puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se di calcio non capisci niente resti al palo - AndreaLampis : @gaiacagliari96 @Giampaolesimo - PdorDiKhmer : Non capite un cazzo di F1, di geopolitica, di calcio, di tennis e pallacanestro. Non capite un cazzo di niente. Per… -