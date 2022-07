Wimbledon 2022 | John Isner | “Jannik Sinner è un talento incredibile | sarà al top in anche meno di 4-5 anni”

(Di sabato 2 luglio 2022) Non c’è tristezza inper aver perso al terzo turno dicontro. Il veterano americano, che sui prati arrivò a giocare sia la mitica partita di oltre 11 ore con Nicolas Mahut che la semifinale persa nel 2018 con Kevin Anderson, si è espresso molto bene sull’azzurro nella conferenza stampa. Queste le sue parole: “è undavvero, non provo vergogna nell’aver perso contro di lui, ma avrei voluto dare un po’ più di me. Davvero, ha tutto quel che serve per fare cose molto buone in questo sport, soprattutto quando la vecchia guardia nonpiù attiva. Ha un lungo cammino da percorrere, penso che in 4-5lo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner accede per la prima volta agli ottavi del torneo di Wimbledon, grazie al successo sullo statunitense… - Gazzetta_it : #Wimbledon, #JannikSinner batte Isner e conquista gli ottavi - Hellass99 : RT @Eurosport_IT: Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ? ???? Rol… - Sportellate_it : Sinner si regala Alcaraz eliminando Isner al termine di una partita giocata senza sbavature, con un livello di conc… -

Sky Sport

Lorenzo Sonego ha raggiunto il terzo turno in tutti gli Slam giocati finora nel. Apotrebbe diventare il primo italiano capace di arrivare almeno due volte al quarto turno nell'era Open. Per riuscirci, però, dovrà superare Rafa Nadal che non ha mai affrontato in ...DIRETTA: IL BIG MATCH Sicuramente nella giornata odierna diil big match è Kyrgios Tsitsipas . Uno spettacolo, senza mezze misure: il tennis è uno sport meraviglioso anche per ... Wimbledon, Tim Van Rijthoven agli ottavi: chi è il prossimo avversario di Djokovic Tra i match di terzo turno in programma a Wimbledon spicca sicuramente quello che metterà di fronte Kyrgios e Tsitsipas ...Presiding over City Hall Square on the Richshuset building in Copenhagen, 'The Weather Girls' sculpture will help launch this year's Tour de France. The race will see riders in Stage 1 today cycling p ...