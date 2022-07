Traffico Roma del 02-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Appia e da Anagnina tra lentamente anche sulla via Pontina tra l’aceto Castel di Decima in direzione di Pomezia un incidente in via Ugo Ojetti rallenta iltra via Ferdinando Martini via Jacopone da Todi in direzione di via di Casal Boccone oggi e domani domenica 3 luglio per lavori di manutenzione sospeso ilferroviario sulla linea fl6Cassino partiranno lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura tra via di Tor Pagnotta e via centro del Bivio la chiusura non riguarderà il trasporto pubblico locale per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ...