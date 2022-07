Tan e Tomljanovic | sorrisi sull' erba Korpatsch | ieri selfie con Rafa | oggi positiva

(Di sabato 2 luglio 2022) Non smette più di sorridere Harmony Tan, la francese 24enne che è diventata famosa martedì scorso per aver eliminato sul Centre Court di Wimbledon la grande Serena Williams. Sembrava capitata lì per ...

Korpatsch non ha preso bene la decisione didi rinunciare al doppio (ci ha rimesso circa ... Contentissima e molto sorridente è di sicuro Ajlache si conferma molto efficace sull'erba, ......derby con Sonego VITTORIA PERLa diretta di Wimbledon 2022 finora ci ha fornito oggi due verdetti, entrambi in campo femminile: clamorosamente netta è stata la vittoria della francese... Wimbledon: Tomljanovic batte Krejcikova. Continua la favola di Tan Non smette più di sorridere Harmony Tan, la francese 24enne che è diventata famosa martedì scorso per aver eliminato sul Centre Court di Wimbledon ...Wimbledon - L'erba di Londra fa bene a Simona Halep, che travolge la polacca Frech con un doppio 6-1 e prenota la vincente di Badosa-Kvitova.