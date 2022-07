Saldi estivi, il bilancio delle primissime ore di shopping (Di sabato 2 luglio 2022) La stagione dei Saldi quest’anno potrà salvarsi solo grazie al ritorno dei turisti stranieri nella nostra Penisola. Le famiglie italiane, alle prese con i rincari dovuti all’inflazione, saranno molto prudenti negli acquisti... Leggi su europa.today (Di sabato 2 luglio 2022) La stagione deiquest’anno potrà salvarsi solo grazie al ritorno dei turisti stranieri nella nostra Penisola. Le famiglie italiane, alle prese con i rincari dovuti all’inflazione, saranno molto prudenti negli acquisti...

