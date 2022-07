Nadal chiama Sonego a rete: polemica durante il terzo set (Di sabato 2 luglio 2022) LONDRA - La sfida tra Lorenzo Sonego e Rafa Nadal al terzo turno di Wimbledon è finita con una netta vittoria dello spagnolo in tre set. Sta facendo molto discutere, però, un episodio avvenuto nel ... Leggi su 247.libero (Di sabato 2 luglio 2022) LONDRA - La sfida tra Lorenzoe Rafaalturno di Wimbledon è finita con una netta vittoria dello spagnolo in tre set. Sta facendo molto discutere, però, un episodio avvenuto nel ...

Lukeffeci : @Paolo78475202 @modinog Ci sta perché si chiama #Nadal? L'avesse fatto #Fognini... gogna totale - Queen_Raffa : RT @GCerqueti: Ciò che ha fatto Nadal contro Sonego è indegno del blasone e della caratura di un fuoriclasse come è lo spagnolo. Sonego lo… - mauriziogemelli : RT @GCerqueti: Ciò che ha fatto Nadal contro Sonego è indegno del blasone e della caratura di un fuoriclasse come è lo spagnolo. Sonego lo… - Fprime86 : RT @CorSport: #Wimbeldon, #Nadal chiama #Sonego a rete: l'episodio durante il terzo set ?? - Cristia93103770 : @DarioPuppo Solo perché si chiama Nadal non può fare quello che vuole.... Per i richiami c'è il giudice di sedia -