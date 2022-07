Pubblicità

ignaziocorrao : Devi essere davvero molto retrogrado e voler tanto male alle donne per pensare di contrastare l’#Aborto rendendolo… - ilpost : I talebani sono divisi - GruppoFICamera : RT @mati_siracusano: Le donne e le bambine afghane hanno perso tutte le conquiste sociali ed ogni speranza di futuro da quando i talebani s… - Erminio71890018 : @toni90543716 @Antonel72713840 @VAngeloAnonimo @SingerFrapp @addormentata_l @angelo_anonimo @ritorn0 @mirco63mirco… - gipsy1966 : RT @GPagliacorta: @DmitryEvic Gli USA sono uno stato criminale. Hanno usato i Curdi per combattere l’Isis poi li hanno lasciati alla mercé… -

Il Manifesto

... negli anni Novanta e nei primi Duemila, ciquelle in Angola, Liberia, Sierra Leone e Repubblica democratica del Congo. Avrebbe fornito armi a Hezbollah in Libano e aiin Afghanistan e ...AFGHANISTAN Il leader supremo dei, mullah Haibatullah Akhunzada , ha fatto una rara apparizione a Kabul, partecipando a una ... Gli altri capi di Statostati salutati con l'offerta ... Afghanistan, ricompare Haibatullah: sharia continua senza se e senza ma ROMA, 02 LUG - Il leader supremo dei talebani Mawlawi Haibatullah Akhundzada ha avvertito ancora una volta gli occidentali di non interferire in Afghanistan. Lo riporta la Cnn, precisando che il numer ...Il leader supremo dei talebani Mawlawi Haibatullah Akhundzada ha avvertito ancora una volta gli occidentali di non interferire in Afghanistan. (ANSA) ...