Gratta e Vinci rubato a Napoli | la signora ha più ricevuto i soldi?

(Di sabato 2 luglio 2022) Dopo la tentata fuga all’estero del tabaccaio, ecco l’epilogo che ha cambiato la vita della donna. Cosa è successo Il futuro – in verità, anche il presente – si costruisce con le proprie energie, le proprie forze, con duratura determinazione ed entusiasmo. D’altro canto, invece, è difficile ammettere che non si gradiscano le sorprese regalate L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

GoldenDaveMno : @mara12394332971 @scorpions707 È fantastica la mentalità dell’italiano medio, lo trovi al bar che spegne l’ennesima… - ariarirosina : @PaoloRonk Sono già spariti hanno speso tutto il gratta vinci ?? - positanonews : Napoli: condannato a 5 anni il tabaccaio che rubò un gratta e vinci da 500mila euro ad un’anziana tra le #news… - carlo_masera : RT @alessan47586283: @Ci1812 @LumeLuxia Sembra che sul gratta e vinci vogliano aggiungere anche L opzione “querela a Travaglio” - wenroudeivy : buongiorno a tutti tranne ai ladri che hanno rubato i gratta e vinci -

Napoli . Cinque anni di reclusione per furto. Si è chiusa così in primo grado, con la sentenza pronunciata dal gip Emilia di Palma, la vicenda relativa alla sottrazione di unda 500mila euro a una donna di 69 anni nel quartiere napoletano di Materdei. L'ex marito della titolare della tabaccheria dove il 2 settembre scorso la donna che aveva vinto aveva ...Si chiude così in primo grado, con la sentenza pronunciata dal gip Emilia di Palma, la vicenda della sottrazione di unda 500mila euro a una donna di 69 anni nel quartiere napoletano ...Dopo la tentata fuga all'estero del tabaccaio, ecco l'epilogo che ha cambiato la vita della donna. Cosa è successo ...Ha minacciato il titolare di una tabaccheria con un pezzo di legno per rubare una quindicina di Gratta e Vinci. La rapina, alquanto anomala, è stata messa a segno ieri mattina attorno alle 11 in una r ...