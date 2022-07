GP Gran Bretagna, Qualifiche F1: Ferrari in pole position con Sainz (Di sabato 2 luglio 2022) Il lungo weekend di Silverstone è ufficialmente entrato nel suo momento più caldo ed appassionante. Nonostante la tipica pioggia anglosassone. Dopo aver assistito alle tre prove Libere, divise tra venerdì ed oggi, il GP Gran Bretagna ha mandato in pista ed archiviato anche le Qualifiche della Formula 1. Un Grande giro certifica la competitività della Ferrari e la Grande voglia di stupire targata Carlos Sainz: lo spagnolo della Rossa di Maranello ha conquistato la pole position davanti a Max Verstappen di Red Bull ed al compagno di squadra Charles Leclerc. Al quarto posto Sergio Perez, mentre Lewis Hamilton e Lando Norris (beniamini di casa) si sono posizionati al quarto e quinto posto. GP Gran ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Il lungo weekend di Silverstone è ufficialmente entrato nel suo momento più caldo ed appassionante. Nonostante la tipica pioggia anglosassone. Dopo aver assistito alle tre prove Libere, divise tra venerdì ed oggi, il GPha mandato in pista ed archiviato anche ledella Formula 1. Unde giro certifica la competitività dellae lade voglia di stupire targata Carlos: lo spagnolo della Rossa di Maranello ha conquistato ladavanti a Max Verstappen di Red Bull ed al compagno di squadra Charles Leclerc. Al quarto posto Sergio Perez, mentre Lewis Hamilton e Lando Norris (beniamini di casa) si sono posizionati al quarto e quinto posto. GP...

