Gnonto nel ciclone, l'ammissione su Inter - Juve scatena l'ironia social (Di sabato 2 luglio 2022) Intervistato da Sportweek , magazine de La Gazzetta dello Sport , Wilfried Gnonto non ha mancato di rivelare aneddoti Interessanti sulla sua, ancora giovane carriera. Tra i profili più Interessanti del calcio azzurro, il classe 2003 cresciuto ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 2 luglio 2022)vistato da Sportweek , magazine de La Gazzetta dello Sport , Wilfriednon ha mancato di rivelare aneddotiessanti sulla sua, ancora giovane carriera. Tra i profili piùessanti del calcio azzurro, il classe 2003 cresciuto ...

Pubblicità

Tavola12 : @GoalItalia Grazie Gnonto per averla tirata fuori nuovamente, una delle partite che porterò per sempre nel cuore. Si stragode ancora!???????? - FilippoTalarico : Quando cerchi visibilità nel mondo del calcio basta parlare della non espulsione di Pjanic e tutti ti ascoltano e t… - Luigi77608339 : @JPeppp Gnonto hai presente il goal del pepita? Tutto nel tuo cooolo - sportface2016 : #Gnonto: “Sogno di giocare nel #Barcellona. #Messi è il mio idolo, anche adesso che è al #Psg” - PACOMARINO76 : Anche io ho visto Italia- Germania del 4 giugno e quando nel secondo tempo mi sono reso conto che siamo finiti a gi… -