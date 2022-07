Barcellona | Laporta conferma | “Presenteremo Kessié mercoledì”

(Di sabato 2 luglio 2022) Franck, ex centrocampista del Milan, sarà presto un calciatore del. Arlo è Joan, presidente dei blaugrana

Pubblicità

DiMarzio : Il presidente del @FCBarcelona ha fissato la data di presentazione di #Kessie e #Christensen? - PianetaMilan : #Barcellona, #Laporta conferma: “Presenteremo #Kessie mercoledì” #ACMilan #Milan #SempreMilan - whtylly : RT @DiMarzio: Il presidente del @FCBarcelona ha fissato la data di presentazione di #Kessie e #Christensen? - zazoomblog : Barcellona Laporta: 'Mercoledì prossimo presentiamo Kessie poi Christensen' - #Barcellona #Laporta: #'Mercoledì… - _soyelnegro : RT @DiMarzio: Il presidente del @FCBarcelona ha fissato la data di presentazione di #Kessie e #Christensen? -

Commenta per primo Il presidente delJoanha parlato alla stampa, confermando l'imminente ufficializzazione di due operazioni di mercato concluse nei mesi scorsi: ' Presenteremo Kessie mercoledì e Christensen giovedì '.In un incontro informale con la stampa catalana, il presidente blaugrana Joanha fatto ... Ilha previsto incassi ingenti attraverso una serie di operazioni (fra cui la cessione di ...Il Barcellona, dopo aver sondato numerosi profili in questa prima fase di mercato, è pronto ad ufficializzare Kessié: lo comunica Laporta ...Il presidente del Barcellona ha annunciato che il centrocampista e il difensore verranno presentati la prossima settimana ...