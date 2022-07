Traffico Roma del 01-07-2022 ore 16:30 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Pubblicità

LuceverdeRadio : ???#Autostrade #incidente - A1 Milano Napoli ?Traffico BLOCCATO tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Guidonia Mont… - emiliaromagnago : Anas: riapertura al traffico, in direzione Roma, delle gallerie Tavolicci, Crocetta e Sarsina sulla E45 in provinci… - viabilitasdp : 15:35 #A25 Vento Forte tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Cocullo - VAIstradeanas : 15:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - LastGenCZ : RT @ilfoglio_it: Gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno bloccato di nuovo il Raccordo a Roma. Traffico fermo per circa 20 minuti, il… -