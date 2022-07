Smart working e mascherine Ffp2: ecco le nuove misure (Di venerdì 1 luglio 2022) Il testo è stato discusso ieri pomeriggio, giovedì 30 giugno, da sindacati e associazioni di datori di lavoro insieme al ministero del Lavoro e della Salute. Alla fine dell’incontro, le conclusioni sono state che decade l’uso obbligatorio delle mascherine nei luoghi di lavoro, rimane raccomandata sempre e, però, il titolare potrà decidere per il ripristino in determinati contesti. Nel protocollo si incentiva anche lo Smart working. Come riporta il Corriere della Sera, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti Ffp2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori quali, ad esempio, trasporti, sanità; rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da ... Leggi su zon (Di venerdì 1 luglio 2022) Il testo è stato discusso ieri pomeriggio, giovedì 30 giugno, da sindacati e associazioni di datori di lavoro insieme al ministero del Lavoro e della Salute. Alla fine dell’incontro, le conclusioni sono state che decade l’uso obbligatorio dellenei luoghi di lavoro, rimane raccomandata sempre e, però, il titolare potrà decidere per il ripristino in determinati contesti. Nel protocollo si incentiva anche lo. Come riporta il Corriere della Sera, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori quali, ad esempio, trasporti, sanità; rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Covid, mascherine Ffp2 raccomandate in ufficio e smart working per i fragili: ecco le nuove misure fino al 31 ottob… - Adnkronos : Mascherine e smart working, il nuovo protocollo covid. - BERNARD40104019 : Le novità degli Osservatori del PoliMi: Professionisti e innovazione digitale, Piano Triennale ICT 2021-2023, guida… - Rossonerosemper : @ricpuglisi Però mi chiedo a che pro vogliono restrizioni e lockdown. Interessi politici dei finanziatori dell'edit… - cheaterbag : RT wireditalia 'La decisione prevede una raccomandazione delle mascherine Ffp2, ma non ci sarà l'obbligo. Presenti… -