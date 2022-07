Sinner-Isner in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) Jannik Sinner sfiderà l’americano John Isner nel terzo turno del torneo di Wimbledon 2022. L’azzurro vincendo diventerebbe il secondo italiano di sempre a centrare gli ottavi di finale di tutte e quattro le prove dello Slam dopo Matteo Berrettini. Per farlo dovrà superare la concorrenza del bombardiere statunitense, che al secondo turno si è regalato una performance clamorosa contro il beniamino di casa Andy Murray. Il giocatore a stelle e strisce, infatti, ha messo a segno ben 36 ace e conquistato ben 42/60 punti nei pressi della rete. Decisiva ovviamente sarà la resa in risposta dell’altoatesino, che si presenta alla sfida bello carico dopo le due vittorie riportate ai danni dello svizzero Wawrinka e dello svedese Mikael Ymer. I precedenti dicono 1-1, con Sinner che ha vinto agilmente l’ultimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Janniksfiderà l’americano Johnnel terzo turno del torneo di. L’azzurro vincendo diventerebbe il secondo italiano di sempre a centrare gli ottavi di finale di tutte e quattro le prove dello Slam dopo Matteo Berrettini. Per farlo dovrà superare la concorrenza del bombardiere statunitense, che al secondo turno si è regalato una performance clamorosa contro il beniamino di casa Andy Murray. Il giocatore a stelle e strisce, infatti, ha messo a segno ben 36 ace e conquistato ben 42/60 punti nei pressi della rete. Decisiva ovviamente sarà la resa in risposta dell’altoatesino, che si presenta alla sfida bello carico dopo le due vittorie riportate ai danni dello svizzero Wawrinka e dello svedese Mikael Ymer. I precedenti dicono 1-1, conche ha vinto agilmente l’ultimo ...

