Mondiale Qatar 2022, ufficiale: al via il fuorigioco semiautomatico (Di venerdì 1 luglio 2022) La tecnologia semiautomatica per valutare il fuorigioco sarà utilizzata nel Mondiale in Qatar a partire dal 21 novembre. Lo annuncia la Fifa, che offre – si legge nel comunicato- “uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara video e gli ufficiali di campo per aiutarli a rendere più veloci e più precise le decisioni di fuorigioco”. Sono dodici le telecamere di localizzazione montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e fino a 29 punti dati di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 punti dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità in gioco. Al Rihla, il pallone ufficiale, fornirà un ulteriore elemento per facilitare il rilevamento di fuorigioco, con un sensore dell’unità di misura inerziale (IMU) ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) La tecnologia semiautomatica per valutare ilsarà utilizzata nelina partire dal 21 novembre. Lo annuncia la Fifa, che offre – si legge nel comunicato- “uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara video e gli ufficiali di campo per aiutarli a rendere più veloci e più precise le decisioni di”. Sono dodici le telecamere di localizzazione montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e fino a 29 punti dati di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 punti dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità in gioco. Al Rihla, il pallone, fornirà un ulteriore elemento per facilitare il rilevamento di, con un sensore dell’unità di misura inerziale (IMU) ...

