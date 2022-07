Mascherina privato | Governo toglie l’obbligo Chi dovrà indossarla?

Pubblicità

IveCheer : RT @mbx1900: Ma…hanno gia iniziato a scrivere: “sono un lavoratore privato e nonostante la fine dell’obbligo IO (che sono civile) continu… - gabrielebandini : RT @mbx1900: Ma…hanno gia iniziato a scrivere: “sono un lavoratore privato e nonostante la fine dell’obbligo IO (che sono civile) continu… - sbt153 : @ViVilaVitaOra Ormai è andata. Questo paese era già messo male ma a causa dei media è precipitato nella cacca. Da o… - EzioRocchiBalbi : @mbx1900 Trovo strano che “lo stesso” pretenda. Ci sono norme e regole e ci si attiene, nel caso. Se entro in un am… - judytono3 : Mascherina, pulizia e spazi comuni: cosa cambia dal 1° luglio nei luoghi di lavoro privato - Il Sole 24 ORE -

Lasul posto di lavoro non è più obbligatoria dal primo luglio, ma resta raccomandata ... Indice Protocollo Covid dal 1° luglio nelMascherine raccomandate Obblighi in capo al datore ...Al via da oggi le nuove regole su mascherine al lavoro e smartworking. Cade l'obbligo generalizzato dellasul posto di lavoro nel settore, ma resta la raccomandazione all'utilizzo. Sarà ora il datore a decidere. La forte raccomandazione all'uso dellaFfp2 (archiviata quella ...Omicron 5 spinge in alto i contagi, altri 447 quelli diagnosticati ieri in Molise dalla refertazione di 1.353 tamponi (fra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è al 33%. Numeri a due cifre ...Nessun obbligo di Ffp2 ma una forte raccomandazione soprattutto per i soggetti fragili. Il monitoraggio settimanale dell'Iss rileva un aumento dei casi e dell'indice di trasmissibilità che va oltre la ...