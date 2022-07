LIVE Sinner-Isner 1-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’americano è avanti e supera Karlovic per ace realizzati (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 L’azzurro continua a pungere in uscita dal servizio. 30-15 Servizio e diritto dell’italiano. 15-15 Sinner domina un altro confronto di rovescio e trova il diritto diagonale. 0-15 Errore di diritto in spinta dell’italiano. 1-2 Gran rimonta di Isner a suon di ace. 40-30 Altro ace di Isner. 30-30 Isner FA LA STORIA! superato Ivo Karlovic per gli ace nella storia del tennis: 13729 in carriera. 15-30 Ace di Isner. 0-30 Sinner trova una gran risposta; lento l’americano. 0-15 Errore di rovescio di Isner in uscita dal servizio. 1-1 Ottimo esordio al servizio di Sinner. 40-15 Schema perfetto del classe 2001. 30-15 Errore in uscita ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 L’azzurro continua a pungere in uscita dal servizio. 30-15 Servizio e diritto dell’italiano. 15-15domina un altro confronto di rovescio e trova il diritto diagonale. 0-15 Errore di diritto in spinta dell’italiano. 1-2 Gran rimonta dia suon di ace. 40-30 Altro ace di. 30-30FA LA STORIA!to Ivoper gli ace nella storia del tennis: 13729 in carriera. 15-30 Ace di. 0-30trova una gran risposta; lento. 0-15 Errore di rovescio diin uscita dal servizio. 1-1 Ottimo esordio al servizio di. 40-15 Schema perfetto del classe 2001. 30-15 Errore in uscita ...

Pubblicità

sportli26181512 : Sinner-Isner a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner a caccia degli ottavi di finale… - SkySport : #Sinner-#Isner è ora LIVE su #SkySport Tennis e in streaming su NOW: gli aggiornamenti in diretta #SkyTennis… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2022 - Jannik Sinner cerca il primo ottavo di finale nello Slam più prestigioso! L’azzurro… - sportli26181512 : Wimbledon, risultati e curiosità di oggi in diretta live: Quinta giornata a Wimbledon, dove sono in programma i mat… - infoitsport : LIVE - Sinner-Isner, terzo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA -