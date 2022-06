Koulibaly altra porta in faccia alla Juve: no al trasferimento (Di venerdì 1 luglio 2022) Kalidou Koulibaly dice ancora una volta no alla Juve. La notizia viene data da Francesco Romano durante la live il Calcio nel mercato. Il club bianconero in questi giorni ha fatto azione di pressing sull’agente del calciatore Fali Ramadani per convincere il difensore. La Juve era convinta di poter convincere io senegalese a lasciare Napoli, anche perché proprio i bianconeri stanno per perder De Ligt che vuole la cessione. Secondo le ultime notizie, però, Koulibaly ha deciso di dire no alla Juve, l’ennesimo rifiuto da parte del difensore del Napoli che già nel recente passato ha fatto sapere di non essere disponibile a vestire la maglia a strisce bianconere. Il difensore ha sempre detto che andrà via lo farà senza creare contrasti con società e tifosi. Dunque mai ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 1 luglio 2022) Kalidoudice ancora una volta no. La notizia viene data da Francesco Romano durante la live il Calcio nel mercato. Il club bianconero in questi giorni ha fatto azione di pressing sull’agente del calciatore Fali Ramadani per convincere il difensore. Laera convinta di poter convincere io senegalese a lasciare Napoli, anche perché proprio i bianconeri stanno per perder De Ligt che vuole la cessione. Secondo le ultime notizie, però,ha deciso di dire no, l’ennesimo rifiuto da parte del difensore del Napoli che già nel recente passato ha fatto sapere di non essere disponibile a vestire la maglia a strisce bianconere. Il difensore ha sempre detto che andrà via lo farà senza creare contrasti con società e tifosi. Dunque mai ...

