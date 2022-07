Karina Cascella attacca Elisabetta Gregoraci per un assurdo motivo

(Di venerdì 1 luglio 2022), tramite Instagram, ha espresso il suo punto di vista nei confronti di, accusandola per delle recentissime dichiarazioni in merito al suo essere sensuale e stimare Maria Teresa di Calcutta. “Sono sexy ma il mio mito era Maria Teresa di Calcutta”, ha dichiarato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gossip e TV

