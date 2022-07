Francesca Pascale e Paola Turci a nozze | matrimonio in gran segreto

(Di venerdì 1 luglio 2022), ex compagna di Silvio Berlusconi, si sposano.stanno insieme da tempo ormai e non hanno mai nascosto la loro storia d’amore, ma nemmeno sbandierato. E adesso è arrivato ilde giorno. A due anni dalle foto che ritraevano il loro bacio su uno yacht e che confermavano che stavano insieme, sono arrivati i fiori d’arancio per, cantautrice romana di 57 anni e, napoletana, che di anni ne compie 37 il prossimo 15 luglio. Sono passati, dicevamo, due anni da quando la coppia è stata fotografata in barca durante una vacanza nel Cilento. Le immagini pubblicate sul settimanale Oggi gettarono il seme della curiosità sul loro ...

di Redazione Spettacoli Dopo che la notizia dell'unione civile di Paola Turci e, domani a Montalcino, è diventata pubblica, la cantautrice romana ha denunciato insulti omofobi Dopo che la notizia dell'unione civile di Paola Turci e, domani a ...Sembra che la promessa delle "nozze" sia nata, più o meno segretamente, in piazza quel giorno. Ma certo la data non è casuale. Paola Turci esi sposano nel primo anniversario del loro "debutto" al Napoli Pride, domani, a Montalcino, un sì nella dolce Toscana. Tanto cheavrebbe confessato ad alcuni amici ...Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto la location da sogno, rinomata per il Brunello e la tranquillità per la festa che seguirà il rito civile che ...