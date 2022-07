Emergenza Blatte in Italia: arrivano anche in casa. Le città colpite (Di venerdì 1 luglio 2022) Emergenza Blatte in diverse città Italiane, invasione degli insetti che riempiono le strade e arrivano anche nelle abitazioni Non c’è soltanto l’Emergenza caldo a tormentare gli Italiani in questo inizio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 1 luglio 2022)in diversene, invasione degli insetti che riempiono le strade enelle abitazioni Non c’è soltanto l’caldo a tormentare glini in questo inizio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Ilikepuglia : BARI: EMERGENZA ZANZARE E BLATTE AMIU VARA UN PIANO STRAORDINARIO IN VIGORE PER TUTTA L’ESTATE… - ScaranoEli1 : RT @baritoday: Emergenza zanzare e blatte, al via il piano straordinario di Amiu: gli interventi quartiere per quartiere - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Blatte e #zanzare, è emergenza a #Bari e dintorni. Scattano i piani straordinari dell'Amiu… - baritoday : Emergenza zanzare e blatte, al via il piano straordinario di Amiu: gli interventi quartiere per quartiere… - DiovmaeC : RT @CDQLOstiense: Situazione rifiuti ad Ostiense di massima emergenza da giorni cumuli di rifiuti e residenti commercianti ci segnalano anc… -