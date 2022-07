Covid | la versione dei rianimatori | «Nessun allarme dalle terapie intensive | la variante fa meno danni»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 luglio 2022) In questa fase di forte rialzo dei contagi da-19, la situazione delleitaliane “non preoccupa” perché «per fortuna siamo di fronte a una» di Sars-CoV-2 «molto più contagiosa, magrave». In autunno, però, «se dovesse arrivare unacon maggiore patogenicità, potremo essere in difficoltà perché il sistema mostra ancora criticità. Non è cambiato molto rispetto al 2020 e non sono state fatte strategie uniformi a livello dei 21 sistemi sanitari regionali. Qualche miglioramento c’è stato, ma non quelli che ci aspettavamo». Così Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesistiospedalieri italiani – Emergenza area critica (Aaroi Emac), sentito dall’Adnkronos Salute., i ...