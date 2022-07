Covid in Toscana: 6 morti (3 uomini e 3 donne), oggi 1 luglio. E 4.547 nuovi contagi (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono 6 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 1 luglio 2022. Si tratta di 3 uomini e 3 donne con età media di 92 anni. Mentre è ancora molto alto il numero dei contagiati: 4.547 (923 confermati con tampone molecolare e 3.624 da test rapido antigenico) con età media di 49 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono 6 iper coronavirus, in2022. Si tratta di 3e 3con età media di 92 anni. Mentre è ancora molto alto il numero deiati: 4.547 (923 confermati con tampone molecolare e 3.624 da test rapido antigenico) con età media di 49 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

