Calaió: “Mertens-Napoli? Vista la richiesta di Dries...” (Di venerdì 1 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Emanuele Calaió. Queste le parole dellì'ex attacante del Napoli: “Il presidente ci ha abituato a rimanere nel mezzo fino alla fine, così come con Insigne si farà anche con Mertens. C’è un piccolo spiraglio per la voglia di rimanere da parte di Mertens, però Vista la richiesta di Dries penso che le parti sono ancora lontane. Dries è un giocatore importante sia a livello tecnico ma anche nello spogliatoio, ha una personalità importante, non me ne priverei visto anche il livello del calcio italiano che si è abbassato. È chiaro che la richiesta di Mertens non è nelle corde del Napoli. Mertens in questo momento ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Emanuele. Queste le parole dellì'ex attacante del: “Il presidente ci ha abituato a rimanere nel mezzo fino alla fine, così come con Insigne si farà anche con. C’è un piccolo spiraglio per la voglia di rimanere da parte di, peròladipenso che le parti sono ancora lontane.è un giocatore importante sia a livello tecnico ma anche nello spogliatoio, ha una personalità importante, non me ne priverei visto anche il livello del calcio italiano che si è abbassato. È chiaro che ladinon è nelle corde delin questo momento ...

