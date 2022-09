Tamponamento in superstrada, un ferito. Il traffico va in tilt (Di giovedì 30 giugno 2022) TOLENTINO - Incidente verso le 7 in superstrada a Tolentino , all'altezza della zona industriale, poco lontano dal castello della Rancia. C'è stato un Tamponamento tra due auto. Nell'impatto è rimasta ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022) TOLENTINO - Incidente verso le 7 ina Tolentino , all'altezza della zona industriale, poco lontano dal castello della Rancia. C'è stato untra due auto. Nell'impatto è rimasta ...

zazoomblog : Tamponamento in superstrada un ferito. Il traffico va in tilt - #Tamponamento #superstrada #ferito. - zazoomblog : Tamponamento in superstrada un ferito. Il traffico va in tilt - #Tamponamento #superstrada #ferito. - zazoomblog : Tamponamento in superstrada un ferito. Il traffico va in tilt - #Tamponamento #superstrada #ferito. - zazoomblog : Tamponamento in superstrada un ferito. Il traffico va in tilt - #Tamponamento #superstrada #ferito. -

Incidente in tangenziale a Collegno: tamponamento fra due auto e un furgone, traffico bloccato TorinoToday Rallentamenti sul Raccordo Perugia – Bettolle a causa di un tamponamento Nel primo pomeriggio di lunedì un incidente stradale ha determinato disagi al traffico intorno a Perugia. E' accaduto sul raccordo della superstrada Perugia - Bettolle, all'altezza dell'uscita di Mado ... Un fuori strada e un tamponamento Paura ieri per una 76enne rimasta incastrata nella sua auto a Magliano (foto). Erano le 15.15 quando l’auto, dopo l’azienda vinicola Monte Giove, è uscita di strada ribaltandosi sul fianco sinistro. S ... Nel primo pomeriggio di lunedì un incidente stradale ha determinato disagi al traffico intorno a Perugia. E' accaduto sul raccordo della superstrada Perugia - Bettolle, all'altezza dell'uscita di Mado ...Paura ieri per una 76enne rimasta incastrata nella sua auto a Magliano (foto). Erano le 15.15 quando l’auto, dopo l’azienda vinicola Monte Giove, è uscita di strada ribaltandosi sul fianco sinistro. S ...